شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المعلن والمستفيد بملتقى «اسأل النيابة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة أمس الأول، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى «اسأل النيابة»، تحت عنوان «الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي»، بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة د. ماجد الدسيماني، أن الملتقى سلط الضوء على دور النيابة العامة ووزارة التجارة في حماية المعلن والمستفيد، والإجراءات النظامية المتخذة في جرائم الغش التجاري، والمخالفات المرتبطة بالإعلانات التجارية، وآلية تقديم البلاغ من قبل المتضرر.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتحفيز أنشطتها وتطويرها، مشيرا إلى أن الإعلان الإلكتروني يعد أحد المواد المهمة في نظام التجارة الإلكترونية الذي تضمن ضوابط منظمة لحماية وحفظ حقوق المستهلك، وأبان أهمية الإفصاح عن الإعلانات وعدم تضمينها أي ادعاءات أو عبارات مضللة للمستهلك.

وشارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة التجارة، ونخبة من الإعلاميين وكتاب الرأي، وبحضور مجموعة من صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.