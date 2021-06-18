شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 6.979 مستفيدًا، خلال شهر مايو 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 3.437 مستفيدا، وقسم الملاحظة 67 شخصا، وعيادة التنويم 38 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 3.437 شخصا. كما راجع قسم المختبر 1.157 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 3.437 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 1.782 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 23 مستفيدا، فيما نفذ 18 نشاطا للتخلص من النفايات.