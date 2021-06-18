شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 578 م3 أنقاضا من شوارع حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية شرق حفر الباطن، 578 مترا مكعبا من الأنقاض، ومخلفات البناء مجهولة المصدر بالمحافظة، وذلك امتدادا لجهود أمانة حفر الباطن في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

ونفذت بلدية شرق حفر الباطن، جولات ميدانية على مخالفي نهل الرمال، ما أسفر عن حجز المعدات المخالفة.

كان قسم المراقبة الفنية، التابعة لبلدية جنوب حفر الباطن، قد نفذ عددا من الجولات الميدانية لإزالة المخلفات وتركيب السواتر بعدد من أحياء حفر الباطن تماشيا مع مبادرة تصحيح التشوه البصري.