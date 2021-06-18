شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يدشن حملة التبرع بالدم بمشاركة 7 جهات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بمكتبه بمقر المحافظة، أمس، إلكترونيًا، حملة التبرع بالدم، والتي تنظمها الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء بعنون «الحملة الشعبية الأحسائية للتبرع بالدم.. الأحساء تتبرع»، ولمدة 3 أيام، بمشاركة التجمع الصحي بالمحافظة، ممثلاً ببنك الدم بمستشفى الملك فهد بالأحساء، و7 جهات حكومية بمقر الجمعية بالهفوف.

واطلع سموه خلال التدشين على عرض توضيحي عن الحملة وأهدافها، ومبادرتها، فيما استعرض مدير عام الجمعية تركي التركي، إنجازات الجمعية خلال العام الحالي، في ظل ظروف الجائحة، واستعدادات الجمعية لبدء الحدث الأهم في حملة «الأحساء تتبرع»، في ظل الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي.

ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الرشيدة «يحفظها الله»، مؤكدًا على منظمي الحملة والجهات المشاركة على بذل الجهود في دعم بنوك الدم في المحافظة للحصول على كميات الدم المتطلبة لدعم الحالات الأشد حاجة لنقل الدم.

من جهة أخرى، قدّم رئيس مجلس الإدارة الشيخ ناصر النعيم، شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء، على دعمه لهذه الحملة المباركة وتوجيهاته السديدة وتدشينه للحملة.