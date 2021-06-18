شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مخالفة على سيارات توصيل الأطعمة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 15 مخالفة على سيارات توصيل الأطعمة، تمثلت في تدني مستوى النظافة بالمركبات، وسوء نقل الأطعمة، وعدم وجود حافظات محكمة الغلق لوضع الطعام.

ونفذت البلدية، حملات مشتركة، بالتعاون مع وزارة الصحة، على المطاعم والمقاهي؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

كانت إدارة رخص البناء، قد أصدرت 64 تصريح إشغال أرصفة للمطاعم والمقاهي، يسمح باستخدام الساحات الخارجية لجلسات الزبائن بعد استيفاء متطلبات الحصول على التصريح وتشجيع استخدام الساحات الخارجية نظاميا، لما تشهده الخبر من زيادة في عدد المقاهي والمطاعم كونها من أبرز الوجهات السياحية.

فيما انتهت إدارة الحدائق والتجميل، التابعة لبلدية محافظة الخبر، من تنفيذ حديقة الزنبق بحي الشراع في العزيزية، بمساحة 6400م2 وتحتوي على مجموعتي ألعاب أطفال، ومسطحات خضراء، وأشجار، وملعب لكرة القدم، ومضمار للمشي بطول 650 مترا، وذلك استمرارا لجهود البلدية الرامية لزيادة مساحة المسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.