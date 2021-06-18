شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة أضرار تكدس الرمال بالصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الصرار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية أعمالها الميدانية لإزالة الأتربة وتنظيف الطرق وفتحها، ومعالجة أضرار تكدس الرمال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت المنطقة الشرقية قد شهدت نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، بسرعة رياح وصلت إلى أكثر من 50 كم/ ساعة برياح شمالية - شمالية غربية مع ارتفاع في درجات حرارة وصل إلى 43 درجة مئوية.

على جانب آخر، واصلت بلدية الصرار جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».