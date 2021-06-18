شكرا لقرائتكم خبر عن قص وتشذيب الحشائش.. ومجسمات جمالية بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية عريعرة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في قص وتشذيب الحشائش من المسطحات الخضراء في جميع الحدائق والميادين والساحات العامة؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وعملت البلدية على صيانة المجسمات الديكورية الجمالية المضاءة في جميع الحدائق والشوارع الرئيسية والفرعية؛ لتحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وكانت فرق الطوارئ في بلدية عريعرة قد كثفت جهودها وسخرت جميع معدتها وآلياتها لرفع وإزالة جميع العوائق التي خلفتها موجة الغبار، من خلال إزاحة الرمال من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمرافق العامة في جميع المراكز والهجر التابعة لها.

على جانب آخر، واصلت بلدية عريعرة الرقابة على المسلخ للتأكد من عملية الذبح، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.