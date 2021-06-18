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هيئة طريف تواصل تفعيل حملة ربّ اجعل هذا البلد آمنًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

هيئة طريف تواصل تفعيل حملة ربّ اجعل هذا البلد آمنًا

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن.

تفعيل الحملة

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية المكلف الشيخ محمد بن رمضان العنزي أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند فيما يخدم الدين والوطن.

أهداف الحملة

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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