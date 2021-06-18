السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد لمقيم مدان بجريمة التستر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية بنجلاديشية، يدعى شريف سراج الدين.

تستر تجاري

وأوضحت الوزارة، أن المقيم مدان بجريمة التستر بنشاط التموينات التي وقعت في محافظة رفحاء.

الحكم القضائي

ونشرت الوزارة، الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر، متضمنًا السجن لمدة 4 أشهر، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.



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