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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الموازنة التقديرية للموسم المقبل، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس بملعب مرسول بارك.
وأقر المجلس في اجتماعه الخامس، استحداث لجنتي «المكافآت والترشيحات» و«المخاطر»، الأولى برئاسة رئيس النادي وتضم في عضويتها عبد الله العمراني، وأحمد الغامدي، بينما يرأس الثانية محمد الشتوي، وعضوية عبد العزيز العمران وفيصل الراشد.
ووافق المجلس على الخطة الاستراتيجية التي عرضتها لجنة الاستثمار والتسويق برئاسة معتز المزروع.
النصر
النصر يستحدث لجنتي "المكافآت والترشيحات" و"المخاطر" الأولىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-18
اعتمدت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الموازنة التقديرية للموسم المقبل، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس بملعب مرسول بارك.
وأقر المجلس في اجتماعه الخامس، استحداث لجنتي «المكافآت والترشيحات» و«المخاطر»، الأولى برئاسة رئيس النادي وتضم في عضويتها عبد الله العمراني، وأحمد الغامدي، بينما يرأس الثانية محمد الشتوي، وعضوية عبد العزيز العمران وفيصل الراشد.
ووافق المجلس على الخطة الاستراتيجية التي عرضتها لجنة الاستثمار والتسويق برئاسة معتز المزروع.
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
01:08 AM
اعتمدت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الموازنة التقديرية للموسم المقبل، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس بملعب مرسول بارك.
وأقر المجلس في اجتماعه الخامس، استحداث لجنتي «المكافآت والترشيحات» و«المخاطر»، الأولى برئاسة رئيس النادي وتضم في عضويتها عبد الله العمراني، وأحمد الغامدي، بينما يرأس الثانية محمد الشتوي، وعضوية عبد العزيز العمران وفيصل الراشد.
ووافق المجلس على الخطة الاستراتيجية التي عرضتها لجنة الاستثمار والتسويق برئاسة معتز المزروع.
، النصر يستحدث لجنتي "المكافآت والترشيحات" و"المخاطر" الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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