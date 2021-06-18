، لم يتقدم أحد لكرسي الرئاسة .. "الحديثي" يقترب من قيادة أبها من جديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بات الدكتور أحمد الحديثي المرشح الوحيد لكرسي رئاسة نادي أبها، حيث أغلقت فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي أبها، (بنظام القائمة) الخميس، ولم يتقدم سوى قائمة الحديثي.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أعلنت الأحد الماضي فتح باب الترشيح لرئاسة النادي نظرًا لانتهاء فترة المجلس، طبقًا للمادة(65) من اللائحة الأساسية.

ووفقًا، للبرنامج الزمني للانتخابات سيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين الأحد المقبل ثم فتح باب الطعن، الأربعاء.

وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين 29 يونيو الجاري.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها استطاع البقاء مع الكبار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في الرمق الأخير من المنافسة، وحل في المركز الـ13.أبها نادي أبها