، مدير "صحة مكة" لـ"الخليج 365": آلية جديدة لنقل مرضى الحجاج العام الحالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - منها التنويم بمستشفيات المشاعر والإشراف على إسكانهم وتطبيق الاشتراطات

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة، لـ"الخليج 365": "لن يكون هناك قافلة طبية لنقل مرضى الحجاج لموسم حج هذا العام، ويستعاض من ذلك بالتنويم بمستشفيات المشاعر المقدسة لاستكمال النسك، ونتعامل مع كل حالة بشكل فردي، وليس كما كان في السابق يتم نقلهم بأسطول طبي".

وأوضح الدكتور وائل مطير، في تصريح خاص للصحيفة، أن هنالك لجانًا إشرافية رقابية من قِبل الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ستشرف على الحالة الصحية لحجاج بيت الله، والتأكد من حصولهم على اللقاح، والتأكد من الحالة الصحية فور وصول الحجاج إلى مكة المكرمة والمسجد الحرام ومنه إلى المشاعر المقدسة.

وأضاف: "كذلك نشرف على إسكان الحجاج سواءً داخل المخيمات أو مساكنهم داخل مكة المكرمة، والتأكد من أن الغرف فيها الأعداد المتاحة، وتطبيق التباعد والاشتراطات الصحية، ونهتم بكل التفاصيل، والتأكد من خلو الحجاج من فيروس كورونا وكل الأمراض الوبائية الأخرى".

وأردف: "من الناحية العلاجية جهزت وزارة الصحة ثلاثة مستشفيات داخل المشاعر المقدسة تقدم كل الخدمات العلاجية، وهي مستشفى جبل الرحمة ومستشفى الوادي في مشعر منى ومستشفى شرق عرفات كما جهزت وزارة الصحة خمس رعايات صحية أولية: موزعة اثنان منها في مشعر عرفات وواحد في مشعر مزدلفة في خط المشاة واثنان في مشعر منى جميعها مخصصة بالقرب من إسكان الحجاج".

وأكد الدكتور وائل مطير أن مستشفى جبل الرحمة ومنى الوادي تقدم كل الخدمات العلاجية، وتم تجهيزها بأقسام العيادات والطوارئ وتجهيز غرفة العمليات الجراحية وتم تخصيص مستشفى شرق عرفات لحالات العزل عند التأكد بإصابة الحاج بفيروس كورونا حتى لا تضطر إلى أن نخرج الحاج من مشعر عرفات إلى مكة المكرمة وحتى لا يفقد الحاج روحانية الحج كما لدينا خطة لنقل الحاج إذا كانت حالته تستوجب خضوعه لتخصص دقيق كأمراض القلب ومخ وأعصاب جميع مستشفيات مكة جاهزة في استقباله.

وتابع: "اعتمدنا هذا العام بشكل دقيق دعم الإسعاف الطبي بنقل مرضى الحجاج من داخل مستشفيات المشاعر المقدسة طيلة فترة الحج أما عن خطة الطوارئ لهذا العام تعتمد على التصعيد في حال وجود عارض صحي يستدعي على مستوى مكة المكرمة ثم على مستوى المحافظات والتصعيد على مستوى مستشفيات الوزارة في كل مناطق المملكة في حالة الحدث يستدعي ذلك".

وأكد أن "لدينا اشتراطات صحية مهمة بالنسبة للإعاشة بإغلاق كل البوفيهات داخل المخيمات وإسكان الحجاج وتوزيع وجبات غذائية صحية معتمدة من جهات ذات علاقة تقدم داخل إسكان الحجاج لمنع التجمعات داخل المخيمات".

وأشار إلى أنه في حال اشتباه إصابة حاج بفيروس كورونا يتم أخذ عينة وفحصها وعند التأكد بإصابتها يتم عزلها في حجر مؤسسي داخل مخيمات مخصصة للعزل في المشاعر المقدسة مع متابعة الوضع الصحي للحالة، وإذا كان هناك حالة صحية تحتاج إلى التنويم في مستشفيات المشاعر المقدسة يتم نقلها عبر نقل إسعافي واستكمال نسك الحج.

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