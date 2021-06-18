شكرا لمتابعة خبر عن كشف ملابسات مشهد القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر ملابسات المقطع المتدول مؤخرًا عن لحظة القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية لم تلقي القبض عليه، وإنما كان الأمر في إطار مشهد نظمه المركز الوطني للفعاليات.

وأكدت أن هذا المشهد كان ضمن حملته للبحث عن الكفاءات الوطنية الموهوبة، التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور، من أجل إعادة اكتشاف مواهبهم، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.

وكان "صدى" رصد يوم أمس مقطع الفيديو المتعلقة بمغني الراب، حيث ظهر فيه المغني وهو يؤدي أغنيته داخل أحد المجمعات أمام عدد من الحضور، ولكنه تفاجأ برجال الأمن يضبطونه.

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