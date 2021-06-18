الدفاع المدني يكافح حريق نخيل قرية القرن

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر الجنوب حريقا شب في نخيل قرية القرن 130كم شمال غربي منطقة نجران 12كم بدر الجنوب. وشب الحريق أمس الساعة 4 عصرا، وما زال حتى اللحظة، فيما تواجدت فرق الدفاع بعد صلاة المغرب نظرا لبعد المسافة ووعورة الطريق وضيق شوارع القرية مما دفع الأهالي لتوسعة الطرق عبر المعدات الثقيلة وقاموا بتشغيل الآبار لتزويد الدفاع المدني بالمياه، ولم ينتج عن الحريق أي إصابة بين الأهالي وانحصرت الأضرار فقط في مزارع النخيل والمزارع المجاورة وعدد من البيوت الطينية القديمة والتي تقع تحت مظلة النخيل.



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