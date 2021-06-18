السجن 4 أشهر والإبعاد لمقيم مدان بجريمة تستر

" /> " /> الدفاع المدني يكافح حريق نخيل قرية القرن باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر الجنوب حريقا شب في نخيل قرية القرن 130كم شمال غربي منطقة نجران 12كم بدر الجنوب.وشب الحريق أمس... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 08 ذو القعدة 1442 هـ 08 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> أمطار عسير توقف السير وتزيد الاستمتاع شهدت مدينة أبها وضواحيها بمنطقة عسير، بعد ظهر اليوم، أمطارا متواصلة بكميات غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، خاصة... أبها: غلا أبو شرارة تصوير: رشود الحارثي، سعيد مشهور أبها: غلا أبو شرارة تصوير: رشود الحارثي، سعيد مشهور 07 ذو القعدة 1442 هـ 07 ذو القعدة 1442 هـ

خطة مطورة لتحقيق أعلى معايير سلامة قاصدي الحرمين الشريفين بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 07 ذو القعدة 1442 هـ 07 ذو القعدة 1442 هـ

إنهاء تعثر طريق خباش بعد أن تعثر لأكثر من 8 سنوات، وجه أمين منطقة نجران عيد بن نايف العتيبي، بلدية محافظة خباش، باستكمال مشروع الطريق الرئيسي بالمحافظة،... نجران: سالم آل كليب نجران: سالم آل كليب 07 ذو القعدة 1442 هـ 07 ذو القعدة 1442 هـ

190 شركة ومؤسسة لخدمة حجاج هذا العام أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في هذا العام، 190 شركة ومؤسسة، مهيأة لخدمة... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 07 ذو القعدة 1442 هـ 07 ذو القعدة 1442 هـ

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