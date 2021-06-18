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شكرا لقرائتكم انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18
وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولار.
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار النفط الخام انخفاضًا مساء أمس، بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.
العقود الآجلة
فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولار للبرميل عند التسوية.
الخام الأمريكي
وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولار.
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