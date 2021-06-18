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انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط الخام انخفاضًا مساء أمس، بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023.

العقود الآجلة

فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولار للبرميل عند التسوية.

الخام الأمريكي

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولار.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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