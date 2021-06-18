الترفيه تطلق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي الهيئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي لمنسوبي ومنسوبات هيئة الترفيه في تخصصات دقيقة ومحددة لها علاقة بقطاع الترفيه من أفضل الجامعات العالمية.

برنامج الابتعاث

وقال تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. هذه الرسالة موجهة لمنسوبي هيئة الترفيه.. اليوم أطلقنا برنامج الابتعاث في مسارات مختلفة في هيئة الترفيه مع أرقى الجامعات في العالم”.

حلم بالنسبة لي

وتابع: “أتمنى لكم التوفيق وتخدمون بلدكم ويا ريت تحققون لي حلمًا كنت زمان أحلم فيه فكنت أتمنى الالتحاق بواحدة من هذه الجامعات من قبل وأنها كانت حلمًا بالنسبة لي”.

وأضاف تركي آل الشيخ : “الآن في واحد أو واحدة منكم تحقق حلمًا أنا عجزت عنه.. كل الدعم مني ومن كل منسوبي هيئة الترفيه لكل واحد فيكم”.

شارك الخبر