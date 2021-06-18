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تعليم عسير الأكثر تفاعلًا في البرمجة على مستوى المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-18

تعليم عسير الأكثر تفاعلًا في البرمجة على مستوى المملكة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير؛ لقاء فوزها بجائزة الإدارة الأكثر تفاعلًا في مسابقة “مدرستي تُبرمج” على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

إنجازات متتالية:

فيما تسلم التكريم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الذي عبر عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة من إنجازات متتالية، مقدما شكره وتقديره إلى فرق العمل بالإدارة والمدارس لقاء هذا الإنجاز.

الأكثر تفاعلًا:

وكانت ابتدائية المضفاة للطفولة المبكرة ببلّسمر قد حصلت على جائزة المدارس الأكثر تفاعلًا في المسابقة، والمعلمات: زهراء عبدالله آل زايد من الابتدائية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، وفاطمة مشبب عبدالله من متوسطة الروغ بأحد رفيدة، ونورة محمد القحطاني من ثانوية الروغ، وإلهام علي عسيري من ابتدائية آل حارث بأبها؛ حققن جائزة المعلمين والمعلمات الأكثر تفاعلًا على مستوى المناطق والمحافظات في ذات المسابقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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