محمد بن مسعود - الدمام - هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023. فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً.أسعار النفط 18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 12:32 AM هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة سجلت أسعار النفط الخام انخفاضاً اليوم بما يقرب من 2%، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي نتيجة لاحتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في 2023. فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولاراً بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولاراً للبرميل عند التسوية. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولاراً. الكلمات المفتاحية ، انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي لاحتمال رفع أسعار الفائدة ،

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