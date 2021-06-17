تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة في السعودية

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره لحالة الطقس اليوم الجمعة 18 يونيو/حزيران 2021 أن يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في عموم المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.



وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار الرعدية على أجزاء من جنوب غرب وغرب السعودية، قد تكون غزيرة ببعض هذه المناطق مع ساعات ما بعد الظهر والعصر.

أما الرياح فتكون شمالية إلى شمالية غربية نشطة على أجزاء من شرق ووسط المملكة تثير الغبار والاتربة بحدة أقل من يوم الخميس.

وتهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة على السواحل الغربية قد تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الجمعة:

الرياض: العظمى 41 الصغرى 27

مكة المكرمة: العظمى 43 الصغرى 32

المدينة المنورة: العظمى 43 الصغرى 31

جدة: العظمى 34 الصغرى 31

عرعر: العظمى 39 الصغرى 25

الجوف: العظمى 39 الصغرى 26

الطائف: العظمى 34 الصغرى 26

حائل: العظمى 36 الصغرى 27

الباحة: العظمى 31 الصغرى 21

جازان: العظمى 37 الصغرى 32