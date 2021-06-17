الحرس الوطني يدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الإجراءات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني والمعلن عنها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي.

الكشف الطبي

وأضافت الوزارة، أنه تسهيلًا على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية ( الرياض – جدة – الدمام ) عن طريق تواصلهم لاختيار المدينة المراد الكشف فيها على الرقم (٠١١٢٥٢٥٣٠٠) تحويلة (٢٣٤١٥) – (۲۳۳۷۹) أو عبر البريد الإلكتروني ‏( [email protected] ) وذلك خلال (۳) أيام من تاريخ الإعلان.

أسماء المرشحين

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي بصيغة البي دي إف ( المرشحين.pdf ).

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