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المرور: ضبط 2909 مركبات مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

المرور: ضبط 2909 مركبات مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرور السعودي، أنه تم تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفرت عن ضبط 2909 مركبات مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

مواقف ذوي الإعاقة

وقالت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة”.

الالتزام بقواعد المرور

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

المرور: ضبط 2909 مركبات مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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