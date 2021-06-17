ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض أمس وزير خارجية تشاد شريف محمد زين. ورحب قطان، بوزير خارجية جمهورية تشاد والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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