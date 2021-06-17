القيادة تهنئ سيشل بذكرى يوم الدستور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية سيشل، وافيل رامكالا وان بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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