شكرا لقرائتكم خبر مناورات وعمليات تكتيكية في ختام «طويق 2 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد التمرين الذي اختتم بحضور قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية اللواء الطيار الركن محسن الزهراني، والملحق العسكري الإماراتي بالمملكة العميد الركن عبدالله الطنيجي، جملة من المناورات والعمليات العسكرية، وعددا من المحاضرات والندوات العملياتية والجوية والفنية مع قادة الطائرات والأطقم المساندة، إلى جانب تبادل الخبرات بين القوات المشاركة.
وشكر الزهراني جميع المشاركين من القوات في التمرين من الدول الشقيقة والمساندين من القوات الجوية الملكية السعودية، على ما بذلوه وقدموه في جميع المراحل من جهود تحلت بإخلاص وحرص على إتمام جميع المهام المخطط لها بكل دقة واحترافية.
يذكر أن تمرين (طويق 2) انطلق 25 شوال الماضي بعد اكتمال وصول جميع القوات المشاركة، إذ كان يهدف إلى رفع أعلى درجات الاستعداد والتنسيق وتحقيق التوافق العملياتي.
كانت هذه تفاصيل خبر مناورات وعمليات تكتيكية في ختام «طويق 2 » لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.