مناورات وعمليات تكتيكية في ختام «طويق 2 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق تمرين المناورات الجوية المشتركة والمختلطة (طويق 2)، الذي اختتم أمس الأول، جميع أهدافه الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية بمشاركة عدد من الدول العربية، وعلى مدى أسبوعين.

وشهد التمرين الذي اختتم بحضور قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية اللواء الطيار الركن محسن الزهراني، والملحق العسكري الإماراتي بالمملكة العميد الركن عبدالله الطنيجي، جملة من المناورات والعمليات العسكرية، وعددا من المحاضرات والندوات العملياتية والجوية والفنية مع قادة الطائرات والأطقم المساندة، إلى جانب تبادل الخبرات بين القوات المشاركة.

وشكر الزهراني جميع المشاركين من القوات في التمرين من الدول الشقيقة والمساندين من القوات الجوية الملكية السعودية، على ما بذلوه وقدموه في جميع المراحل من جهود تحلت بإخلاص وحرص على إتمام جميع المهام المخطط لها بكل دقة واحترافية.

يذكر أن تمرين (طويق 2) انطلق 25 شوال الماضي بعد اكتمال وصول جميع القوات المشاركة، إذ كان يهدف إلى رفع أعلى درجات الاستعداد والتنسيق وتحقيق التوافق العملياتي.