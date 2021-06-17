جامعة نايف تشارك في إعداد استراتيجية إعلامية لمكافحة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية بصفة مراقب، وكلفت بالإسهام في إعداد الاستراتيجية العربية الإعلامية لمكافحة الإرهاب التي تعد النسخة الثانية من هذه الاستراتيجية.

وأوضح رئيس جامعة نايف الدكتور عبدالمجيد البنيان أن دور الجامعة يتمثل في الجانب العلمي من الدراسة، وسبق أن كلفت في هذه الاستراتيجية بمشاركة جهات عدة من بينها وزارة الإعلام في جمهورية العراق ومنظمات عربية أخرى ذات علاقة.

وأضاف البنيان بأنه سيتم خلال الاجتماع الوزاري إقرار تكليف هيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق بتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وإعداد خطة تنفيذية والأخذ بعين الاعتبار ما ورد من رؤى وملاحظات من الدول العربية والمنظمات والاتحادات الممارسة للمهام الإعلامية، مع إمكانية الاستفادة من إصدارات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو) في هذا الشأن على أن تعممها الأمانة العامة مرة أخرى على الدول الأعضاء لإبداء الرأي النهائي بشأنها، وعرضها على مجلس وزراء الإعلام العرب لإقرارها.