محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس تسلل إلى 11.007 أشخاص جدد أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز". وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.بريطانيا فيروس كورونا الجديد بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات "كورونا" منذ 4 أشهر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-17 أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز". وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 09:24 PM الفيروس تسلل إلى 11.007 أشخاص جدد الفيروس تسلل إلى 11.007 أشخاص جدد أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم (الخميس)، بتسجيل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ أربعة أشهر، بواقع 11.007 إصابات جديدة. وأضافت الوزارة أنها سجلت 9 وفيات بالفيروس، وفقًا لـ"رويترز". وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. ، بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات "كورونا" منذ 4 أشهر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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