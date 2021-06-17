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تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج، اليوم (الخميس)، بعد أن فاجأه طفل سائلاً إياه عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أنه خلال زيارة "ماكرون" إلى مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في إقليم لاسوم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبًا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له "ماكرون" أخيرًا.
وأضافت الصحيفة أن "ماكرون" ابتسم ثم أجاب الطفل: "نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعًا، وهذا ليس شيئًا جيدًا"، ثم أضاف مخاطبًا الطفل: "ليس من الجيد أبدًا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدًا، ومن صفعني لم يكن على حق".— BFMTV (@BFMTV)
"Ça va la claque que tu t'es prise ?"— BFMTV (@BFMTV) June 17, 2021
Emmanuel Macron interpellé par un enfant dans une école à Poix, en Picardie pic.twitter.com/xMi5IQFW6d
طفل يفاجئ الرئيس الفرنسي: هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-17
تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج، اليوم (الخميس)، بعد أن فاجأه طفل سائلاً إياه عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أنه خلال زيارة "ماكرون" إلى مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في إقليم لاسوم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبًا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له "ماكرون" أخيرًا.
وأضافت الصحيفة أن "ماكرون" ابتسم ثم أجاب الطفل: "نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعًا، وهذا ليس شيئًا جيدًا"، ثم أضاف مخاطبًا الطفل: "ليس من الجيد أبدًا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدًا، ومن صفعني لم يكن على حق".— BFMTV (@BFMTV)
"Ça va la claque que tu t'es prise ?"— BFMTV (@BFMTV) June 17, 2021
Emmanuel Macron interpellé par un enfant dans une école à Poix, en Picardie pic.twitter.com/xMi5IQFW6d
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
08:58 PM
"ماكرون" أجابه مبتسمًا: نعم لكن من ضربني لم يكن على حق
تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج، اليوم (الخميس)، بعد أن فاجأه طفل سائلاً إياه عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أنه خلال زيارة "ماكرون" إلى مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في إقليم لاسوم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبًا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له "ماكرون" أخيرًا.
وأضافت الصحيفة أن "ماكرون" ابتسم ثم أجاب الطفل: "نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعًا، وهذا ليس شيئًا جيدًا"، ثم أضاف مخاطبًا الطفل: "ليس من الجيد أبدًا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدًا، ومن صفعني لم يكن على حق".— BFMTV (@BFMTV)
"Ça va la claque que tu t'es prise ?"— BFMTV (@BFMTV) June 17, 2021
Emmanuel Macron interpellé par un enfant dans une école à Poix, en Picardie pic.twitter.com/xMi5IQFW6d
، طفل يفاجئ الرئيس الفرنسي: هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟ ،
المصدر : الخليج 365
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