محمد بن مسعود - الدمام - خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني، والمعلن عنها بتاريخ 1442/07/09 هـ، إلى استكمال إجراءات الكشف الطبي. وأوضحت الوزارة أنه تسهيلاً على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية (الرياض- جدة- الدمام) عن طريق تواصلهم على الرقم (0112525300) تحويلة (23415) - (23379) أو عبر البريد الإلكتروني ‏([email protected]) لاختيار المدينة المراد الكشف فيها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.الحرس الوطني وزارة الحرس الوطني وظائف 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 11:21 PM خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان "الحرس الوطني" تدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الكشف الطبي "الحرس الوطني" تدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الكشف الطبي دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني، والمعلن عنها بتاريخ 1442/07/09 هـ، إلى استكمال إجراءات الكشف الطبي. وأوضحت الوزارة أنه تسهيلاً على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية (الرياض- جدة- الدمام) عن طريق تواصلهم على الرقم (0112525300) تحويلة (23415) - (23379) أو عبر البريد الإلكتروني ‏([email protected]) لاختيار المدينة المراد الكشف فيها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان. الكلمات المفتاحية ، "الحرس الوطني" تدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الكشف الطبي ،

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