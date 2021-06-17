شكرا لمتابعة خبر عن جميعة توعية الجاليات بالباحة تحصل على تقييم 96% في الشفافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

حصلت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة على درجة تقييم 96% في الحوكمة والشفافية للعام 2020 م, وفق معايير ومؤشرات الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتلتزم الجمعية بمبدأ الحوكمة والشفافية كمبدأ استراتيجي تبني عليه عملها الدعوي والتوعوي لمشاريع نوعية مجتمعية، حيث تؤكد الإدارة التنفيذية للجمعية أن الحوكمة المنفذة هي نتاج موائمة اللوائح والسياسات.

ويأتي ذلك إلى جانب إطار عمل الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بين الإدارة العليا والتنفيذية لتطوير العمل والكوادر ولخدمة مستفيدي الجمعية.

‏كما تحرص الجمعية على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وأتمتة العمليات الداخلية وفق نظام إلكتروني بالإضافة إلى تطوير مؤشرات قياس أداء العمليات ونتائج المخرجات ومراجعة كفاءة المشاريع سنويًا، والعمل على كسب تأييد وثقة أصحاب المصلحة وإمدادهم بالمعلومات عن مشاريع الجمعية.