شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: من يتعرض للغطاء النباتي يعاقب بالسجن والغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يحظر التعرض للغطاء النباتي بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها.

وأوضحت "النيابة" أنه في حال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات أوغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتولى النيابة العامة وفقا لنظامها التحقيق في الجرائم الناشئة عن انتهاك أحكام النظام والادعاء أمام المحكمة المختصة.