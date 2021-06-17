استشاري وبائيات: تحور كورونا يستلزم تكرار الحصول على اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الوبائيات والمدير الطبي لبرنامج لقاحات كورونا الدكتور سامي المدرع، إن تحور فيروس كورونا، سيصعب أخذ اللقاح المضاد له مرة واحدة، ويطرح الحاجة لأخذه لاحقا.

وأضاف «المدرع»، عبر الحساب الرسمي لوزارة الصحة بموقع «تويتر»، إن كورونا من أكثر الأمراض المعدية، بينما تعد اللقاحات مواد عضوية وغير عضوية، تعطي حماية، إما بنسبة 100% أو لمدة محددة.

واستكمل استشاري الوبائيات: أنه مع وجود متغيرات ومتحورات لفيروس كورونا يصعب أخذ اللقاح المضاد له مرة واحدة، وستكون هناك حاجة لأخذه لاقحًا، للأشخاص الذين لديهم مخاطر أو وضع صحي يعرضهم للخطر في حالة العدوى بفيروس كورونا، مثل كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى تصنيع اللقاح بطريقة سريعة، وذلك بحكم الجائحةوأمر طبيعي.

وشدد «المدرع»، على أن أفضل طريقة لإيقاف جائحة كورونا، هي الحصول على اللقاح، والذي لن يكون فعالًا إلا في حالة الوصول إلى مناعة مجتمعية نكون خلالها مطمئنين، ناصحًا من حصلوا على اللقاح بضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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