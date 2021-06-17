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ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي

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الرياض - محمد عبدالله - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية تشاد شريف محمد زين.

ورحب الوزير قطان، بوزير خارجية جمهورية تشاد والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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