المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يعلن مواعيد القبول والتسجيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مواعيد القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ، في برنامج الدبلوم الثانوي الصناعي ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة وستنين بعد المرحلة الأول والثاني ثانوي.

كما تشمل المواعيد المعلنة، برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد ومتاح للجميع الفئات بنين وأقل مؤهل دارسي الكفاءة المتوسطة في تخصصات دبلوم ميكانيكا سيارات البنزين،ودبلوم التبريد والتكييف، ودبلوم الكهرباء الصناعية، وبرنامج تبريد وتكييف «مدة البرنامج فصل تدريبي واحد 4 شهور»، وبرنامج الكهرباء الصناعية «مدة البرنامج فصل تدريبي واحد 4 شهور».

وأوضح المعهد أن التقديم سيكون متاحًا ابتداءً من الأحد 24/11/1442 هـ، وحتى الأربعاء تاريخ 04/12/1442هـ، مشيرًا إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال فترة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال، ويمنح للخريج أولوية القبول بالكليات التقنية، وإمكانية الحصول على دعم يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال للخريج.

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