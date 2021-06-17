وشجع هطول الأمطار السائحين القادمين للمنطقة والمتنزهين، أكثر على الخروج والاستمتاع بهذه الأجواء الماطرة، التي تفردت بها منطقة عسير في فصل الصيف، في حين تشهد باقي مناطق المملكة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وموجات غبار كثيفة، من جهة أخرى تسبب هطول الأمطار في زيادة الازدحام المروري اليومي، الذي يشهده طريق السودة منذ بداية موسم الصيف، ما أدى إلى توقف شبه تام في الحركة المرورية على الطريق، ولكن ذلك لم يمنع المتنزهين من الاستمتاع بالأجواء.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار عسير توقف السير وتزيد الاستمتاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.