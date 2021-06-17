أمطار عسير توقف السير وتزيد الاستمتاع

شهدت مدينة أبها وضواحيها بمنطقة عسير، بعد ظهر اليوم، أمطارا متواصلة بكميات غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، خاصة على مركز طبب شرق مدينة أبها، والطريق السياحي المؤدي إلى السودة، حيث اكتست الأراضي والطرقات باللون الأبيض لكثافة البرد، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى في السودة 22 درجة مئوية، كما ظهر من قياسات المركز الوطني للأرصاد.

وشجع هطول الأمطار السائحين القادمين للمنطقة والمتنزهين، أكثر على الخروج والاستمتاع بهذه الأجواء الماطرة، التي تفردت بها منطقة عسير في فصل الصيف، في حين تشهد باقي مناطق المملكة ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وموجات غبار كثيفة، من جهة أخرى تسبب هطول الأمطار في زيادة الازدحام المروري اليومي، الذي يشهده طريق السودة منذ بداية موسم الصيف، ما أدى إلى توقف شبه تام في الحركة المرورية على الطريق، ولكن ذلك لم يمنع المتنزهين من الاستمتاع بالأجواء.