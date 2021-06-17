، قوى عالمية تتفق على دعم الجيش اللبناني ،

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اتفقت قوى عالمية على تقديم الدعم للجيش اللبناني خلال اجتماع، اليوم (الخميس)؛ بهدف منع انهيار الجيش، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن مساعدات ملموسة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وذكرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان أوردته "رويترز" أن المشاركين سلطوا الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والآخذة في التدهور باستمرار في لبنان، وشددوا على أن القوات المسلحة اللبنانية، التي تعاني من ضغوط كبيرة، لا تزال عماداً أساسياً للدولة اللبنانية.
وأضافت أن تماسك واحترافية الجيش اللبناني عاملان أساسيان للحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة المزيد من المخاطر.
وتسعى باريس، التي تقود جهوداً لمساعدة مستعمرتها السابقة، لزيادة الضغوط على السياسيين المتشاحنين في لبنان بعد محاولات فاشلة لدفعهم للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وإطلاق إصلاحات من شأنها السماح بتدفق النقد الأجنبي.
ويتزايد الاستياء في صفوف قوات الأمن بسبب انهيار العملة الذي بدد معظم قيمة رواتبهم؛ ولمعالجة الموقف، رتبت فرنسا اليوم اجتماعاً افتراضياً مع شركاء من بينهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية ودول خليجية وعربية.لبنان
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 09:52 PM
شددت على أنه عماد أساسي للدولةقوى عالمية تتفق على دعم الجيش اللبناني
اتفقت قوى عالمية على تقديم الدعم للجيش اللبناني خلال اجتماع، اليوم (الخميس)؛ بهدف منع انهيار الجيش، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن مساعدات ملموسة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وذكرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان أوردته "رويترز" أن المشاركين سلطوا الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والآخذة في التدهور باستمرار في لبنان، وشددوا على أن القوات المسلحة اللبنانية، التي تعاني من ضغوط كبيرة، لا تزال عماداً أساسياً للدولة اللبنانية.
وأضافت أن تماسك واحترافية الجيش اللبناني عاملان أساسيان للحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة المزيد من المخاطر.
وتسعى باريس، التي تقود جهوداً لمساعدة مستعمرتها السابقة، لزيادة الضغوط على السياسيين المتشاحنين في لبنان بعد محاولات فاشلة لدفعهم للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وإطلاق إصلاحات من شأنها السماح بتدفق النقد الأجنبي.
ويتزايد الاستياء في صفوف قوات الأمن بسبب انهيار العملة الذي بدد معظم قيمة رواتبهم؛ ولمعالجة الموقف، رتبت فرنسا اليوم اجتماعاً افتراضياً مع شركاء من بينهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية ودول خليجية وعربية.
، قوى عالمية تتفق على دعم الجيش اللبناني ،
المصدر : الخليج 365
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