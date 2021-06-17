محمد بن مسعود - الدمام - "تبون" عزل "براقي" في فبراير الماضي أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم (الخميس)، قرارًا بإيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن "براقي" مشتبه به في قضايا فساد خلال فترة توليه المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام "براقي" من على رأس وزارة الموارد المائية في فبراير الماضي.الجزائر إيداع وزير جزائري السجن على ذمة قضايا فساد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-17 أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم (الخميس)، قرارًا بإيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن "براقي" مشتبه به في قضايا فساد خلال فترة توليه المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام "براقي" من على رأس وزارة الموارد المائية في فبراير الماضي. 17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 09:52 PM "تبون" عزل "براقي" في فبراير الماضي "تبون" عزل "براقي" في فبراير الماضي أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، اليوم (الخميس)، قرارًا بإيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن "براقي" مشتبه به في قضايا فساد خلال فترة توليه المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام "براقي" من على رأس وزارة الموارد المائية في فبراير الماضي. ، إيداع وزير جزائري السجن على ذمة قضايا فساد ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع وزير جزائري السجن على ذمة قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.