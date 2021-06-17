السعودية | السديس وقائد قوة أمن الحج والعمرة يبحثان وضع خطة لتحقيق أعلى معايير السلامة لقاصدي الحرمين الشريفين

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بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي وضع خطة عمل مشتركة مطورة لتحقيق أعلى معايير سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وتهدف الخطة لرفع جاهزية السلامة في المسجد الحرام، بما يتوافق مع التوجيهات الكريمة للقيام بكل مأمن شأنه تحقيق السلامة والراحة لزوار وحجاج بيت الله الحرام.

وأشاد الشيخ السديس بالتعاون القائم بين مختلف الجهات العاملة على خدمة قاصدي المسجد الحرام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العمل مستمر بروح الفريق الواحد بما يصبُّ في صالح تطوير الخدمات في الحرمين الشريفين.