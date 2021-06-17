شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمن يتعرض للغطاء النباتي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت للنيابة العامة، أن الحماية الجزائية ترعى كافة أوجه نماء الغطاء النباتي واستدامته، وتحظر أي سلوكيات مخلة بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي، وما من شأنه التأثير سلباً على التحول البيئي لمبادرتي" السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر" وفقاً للاختصاصات المنوطة بـالنيابة العامة في هذا الجانب. وأوضحت النيابة العامة، أنه يحظر التعرض للغطاء النباتي بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الأشجار او الشجيرات، أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، أو جرفها، او الاتجار بها، وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مده سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب مرتكبها، بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل الى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.