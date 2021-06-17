شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المبعوث الأممي والسفير البريطاني يؤكدان إدانتهما لجرائم الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى السفير محمد بن سعيد آل جابر، بالمبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، والسفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون.

وتم التأكيد على إدانة استهداف الحوثيين لمدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة، ورفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار، ومواصلتهم القتال في مأرب بالرغم من خسائرهم الكبيرة، كما تم التأكيد على أهمية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وقدم سفير المملكة للمبعوث الأممي هدية تذكارية، بمناسبة انتهاء فترة عمله كمبعوث أممي لليمن، مشيداً بجهوده المميزة السابقة، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهمته القادمة.