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تعميم لشركات الطيران بالتأكد من بيانات تحصين المسافرين

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الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط : 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول ، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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