السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

نفت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم الخميس، ما ذكره أحد المغردين بشأن انقطاع خدمة التيار الكهربائي في المدينة المنورة.

وجاء توضيح الشركة بعد ورود شكوى من أحد العملاء من انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين بحي داخل حدود الحرم.

سبب انقطاع الخدمة

وأرجعت الشركة سبب انقطاع الخدمة لدى العميل لكون أن الأخير تأخر عن سداد قيمة الفاتورة، وأعيدت الخدمة له بعد سداده المبلغ المستحق.



شارك الخبر