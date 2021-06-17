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السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

السعودية للكهرباء تنفي انقطاع الخدمة بالمدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

نفت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم الخميس، ما ذكره أحد المغردين بشأن انقطاع خدمة التيار الكهربائي في المدينة المنورة.

وجاء توضيح الشركة بعد ورود شكوى من أحد العملاء من انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين بحي داخل حدود الحرم.

سبب انقطاع الخدمة

وأرجعت الشركة سبب انقطاع الخدمة لدى العميل لكون أن الأخير تأخر عن سداد قيمة الفاتورة، وأعيدت الخدمة له بعد سداده المبلغ المستحق.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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