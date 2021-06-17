نسب تحصين كبار السن بلقاح كورونا وصلت إلى 98%

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وكانت الصحة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة « أولوية» التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع باللقاح (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.
وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على اللقاح والتسجيل من خلال «تطبيق صحتي»، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.
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