شكرا لقرائتكم خبر نسب تحصين كبار السن بلقاح كورونا وصلت إلى 98% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة الصحة نسبا عالية في تحصين كبار السن (60 عاما وما فوق) بلقاح كورونا وصلت إلى 98%، حيث تم تحقيق هذه النسب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

وكانت الصحة منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة « أولوية» التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع باللقاح (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأهابت الصحة بالمبادرة للحصول على اللقاح والتسجيل من خلال «تطبيق صحتي»، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.