شكرا لقرائتكم خبر فهرسة رقمية لـ75 ألف تلاوة وخطبة بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مشروع الفهرسة الرقمية للأرشيف الصوتي بالحرمين في فهرسة 75500 شريط لتلاوات الصلوات والخطب والمواعظ الدينية المقامة في المسجد الحرام بعدة لغات، وذلك خلال 20 عاما.

وأوضح مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي ممدوح الخزاعي أنه يتوفر بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 107 آلاف شريط، ما بين دروس علمية ومواعظ وتلاوات وخطب ألقيت في المسجد الحرام منذ عام 1407هـ.

وأضاف أن من أبرز الأعمال التي قامت بها الإدارة هي مشروع الفهرسة الرقمية للأرشيف الصوتي، لتمكينها من فرز وتصنيف المواد الصوتية ما بين دروس علمية ومواعظ وتلاوات وخطب ألقيت بالمسجد الحرام ووثقت، وتم تنقيحها ورقمنتها لسهولة الوصول إليها وحاجتها إلى عمليات فنية مثل التقييم، والفرز، والحفظ والصيانة، والاسترجاع والتداول والتحويل الرقمي.

وأشار إلى أنه بدأ العمل على هذا المشروع في 25 محرم 1422 وفق آلية ممنهجة وتوثيقها في قالب موحد تشكل بمجموعها جزءا من التراث الديني والثقافي للمسجد الحرام ودليلا حيا على مكانته في نشر العلم الشرعي، ومحققا لرؤيته في نشر الهداية للعالمين.

الدروس المترجمة







6642 شريطا باللغة الإندونيسية



7854 شريطا باللغة الأردية



آلية الفهرسة