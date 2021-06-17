فهرسة رقمية لـ75 ألف تلاوة وخطبة بالمسجد الحرام

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وأوضح مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي ممدوح الخزاعي أنه يتوفر بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 107 آلاف شريط، ما بين دروس علمية ومواعظ وتلاوات وخطب ألقيت في المسجد الحرام منذ عام 1407هـ.
وأضاف أن من أبرز الأعمال التي قامت بها الإدارة هي مشروع الفهرسة الرقمية للأرشيف الصوتي، لتمكينها من فرز وتصنيف المواد الصوتية ما بين دروس علمية ومواعظ وتلاوات وخطب ألقيت بالمسجد الحرام ووثقت، وتم تنقيحها ورقمنتها لسهولة الوصول إليها وحاجتها إلى عمليات فنية مثل التقييم، والفرز، والحفظ والصيانة، والاسترجاع والتداول والتحويل الرقمي.
وأشار إلى أنه بدأ العمل على هذا المشروع في 25 محرم 1422 وفق آلية ممنهجة وتوثيقها في قالب موحد تشكل بمجموعها جزءا من التراث الديني والثقافي للمسجد الحرام ودليلا حيا على مكانته في نشر العلم الشرعي، ومحققا لرؤيته في نشر الهداية للعالمين.
الدروس المترجمة
- 6642 شريطا باللغة الإندونيسية
- 7854 شريطا باللغة الأردية
آلية الفهرسة
- إدخال وكتابة بيانات أشرطة الكاسيت عبر:
- الأرقام التسلسلية للأرشيف الصوتي
- اسم الشيخ
- اسم الكتاب وموضوعه
- التاريخ الذي ألقي به الدرس
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