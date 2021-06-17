استكمال أعمال مشروع الطريق الرابط بين جدة والعاصمة المقدسة

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ويهدف المشروع -الذي تتسارع فيه الخطا- إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنويا، كما يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة، ويختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة بمقدار 35 دقيقة، كما يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، مما يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وخاصة طريق الحرمين السريع.
وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلته الأولى 53%، في حين وصلت النسبة المنجزة خلال المرحلة الثانية 72%، فيما تم إنجاز 78% من أعمال المرحلة الثالثة.
ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة، حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ جميع مشاريعها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، كما تعمل وزارة النقل -بالتكامل مع جميع الجهات الحكومية- على تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد وزارة النقل من القطاعات المهمة والحيوية المسهمة في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج، نظرا لدورها المهم والمحوري في إنجاز كل الأهداف والمشاريع الوطنية التنموية.
الهدف من المشروع:
- زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر سنويا.
- يخدم مناطق وأحياء سكنية جديدة.
- يختصر هذا الطريق زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة بمقدار 35 دقيقة.
- يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر.
- يسهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة.
- يسهم في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية.
- رفع مستوى السلامة المرورية على طرق المملكة كافة.
- تحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة.
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