معرض تشكيلي لكسر روتين نزلاء التأهيل النفسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة أمس الأول، المعرض التشكيلي المخصص لنزلاء قسم الطب النفسي، بمشاركة عدد من الجهات والفنانين التشكيلين، تحت عنوان « تأثير». ويهدف المعرض الذي استمر على مدى ثلاثة أيام إلى اكتشاف المواهب الموجودة لدى المنومين والخاضعين لبرامج التأهيل بقسم الطب النفسي، وإخراجهم من الروتين اليومي، وتعزيز البيئة الاجتماعية والحالة النفسية لهم من خلال هذه الأعمال الفنية التي تجاوزت 100 عمل.



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