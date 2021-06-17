شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 7 منشآت مخالفة للاحترازات بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 7 منشآت مخالفة، وضبطت 94 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 1724 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مشيرة إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 استقبل 22 بلاغا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة المدن والمحافظات بالمنطقة.