إغلاق 7 منشآت مخالفة للاحترازات بأسواق الشرقية

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وأوضحت الأمانة أنها نفذت 1724 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مشيرة إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 استقبل 22 بلاغا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكدت استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة المدن والمحافظات بالمنطقة.
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