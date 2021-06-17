شكرا لقرائتكم خبر تقديرا لجهود مكافحة الجائحة.. البريد يصدر طابع «شكرا أبطالنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي الطابع بمثابة شكر وتقدير لجهود أبطال الوطن في مواجهة جائحة كورونا، وذلك نظير قيامهم بواجبهم بكل إخلاص وتميز منذ بداية ظهور الجائحة من أجل خدمة وطنهم، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وتقديمهم لأروع نماذج الوفاء لهذا البلد المعطاء.
يذكر أن مؤسسة البريد السعودي (سبل) تصدر الطوابع البريدية في المناسبات الوطنية والدولية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوي الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.
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