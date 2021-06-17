شكرا لقرائتكم خبر 1309 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1022 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1022حالة، و14وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 10879حالة منها 1533 حالة حرجة.

وأكدت الوزارة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح، مبينة أن اللقاحات آمنة وفعالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة المستجدات.

الحالات الجديدة بحسب المناطق:

