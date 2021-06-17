شكرا لقرائتكم خبر 1309 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1022 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الوزارة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح، مبينة أن اللقاحات آمنة وفعالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة المستجدات.
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
- مكة المكرمة 388
- الرياض 265
- الشرقية 235
- عسير 115
- جازان 95
- المدينة المنورة 81
- القصيم 53
- نجران 21
- الباحة 17
- حائل 17
- تبوك 11
- الحدود الشمالية 9
- الجوف 2
كانت هذه تفاصيل خبر 1309 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1022 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.