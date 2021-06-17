، "تقنية جدة" تدشن فعاليات "مستقبلي تقني" للتعريف بتخصصاتها.. الاثنين المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف خريجي الثانويات العامة والصناعية ويستمر 6 أيام

تعتزم الكلية التقنية بجدة تدشين فعاليات "مستقبلي تقني" خلال الفترة من 11 وحتى 16 ذي القعدة الحالي، والذي يتزامن مع إطلاق مواعيد التسجيل والقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني.

وتستهدف الفعاليات نشر الوعي بأهمية العمل في التخصصات التقنية والمهنية التي تقدمها الكلية، وتوفير البيئة المناسبة، وتأهيل وتطوير الكوادر التدريبية الوطنية في تلك التخصصات وفقاً لطلب سوق العمل الكمي والنوعي.

أكد ذلك المهندس جميل عسلي عميد الكلية التقنية بجدة، مضيفاً أن الملتقى هو أحد أنشطة الكلية التي تبادر من خلالها إلى التواصل المستمر مع المجتمع والتعريف بالبرامج وآليات التسجيل بها والتخصصات التي نجحت بدعم توطين المجالات التقنية والمهنية، وتلبية تطلعات أصحاب الأعمال، وسد الاحتياج من الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في الوظائف النوعية التي تنمو سنوياً في قطاعات الأعمال الحيوية.

وأضاف "عسلي" أن الملتقى الذي يتم تنظيمه على فترتين بالياسمين مول وعزيز مول بجدة لمدة ثلاثة أيام متوالية في كل مول من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يواكب فترة إطلاق التسجيل، ويعد فرصة لخريجي الثانوية العامة ومتدربي المعاهد الصناعية الثانوية لاستكشاف فرص التدريب والتعرف على برامج الدبلوم وكذلك تعريف خريجي الدبلومات وبرامج الشراكات الإستراتيجية ببرامج البكالوريوس التي تطرحها الكلية وتلبي احتياج الوطن من الكوادر المهنية المؤهلة تأهيلاً تقنياً عالياً في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل السعودي.

وتضم التخصصات المتاحة للدبلوم بالكلية التقنية بجدة: قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصصات التسويق والإدارة المكتبية والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص القوى الكهربائية، وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية، وقسم تقنية السياحة والضيافة ويشمل تخصصي إدارة الفندقة والسفر والسياحة، وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصصات تقنية الإنتاج وميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف، وقسم تقنية الغذاء والبيئة ويشمل تخصص السلامة والصحة المهنية.

فيما تشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس: القوى والآلات الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، والتشييد، والإدارة العامة، والمحاسبة.